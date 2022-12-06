De Laurentiis attacca Casini davanti alle telecamere: "È uno schiavo di Lotito, è schiavo!"

Non si nasconde Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli non le ha mandate a dire al presidente della Serie A

Durante la presentazione al Coni, De Laurentiis si è lasciato scappare una battuta poco simpatica nei confronti del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "È schiavo di Lotito, è schiavo!. La vicenda Juventus? Non ne parlo. Ci penseranno i magistrati, che stanno verificando. Non è compito mio, mi dispiace che il calcio, ma non è solo un problema italiano, non sia poi portatore sempre di quei valori che dovrebbero essere d'esempio per le nuove e le giovani generazioni". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione del nuovo volume sul codice di 'Giustizia Sportiva e Ordinamento statale' dell'avvocato della Figc Viglione al Coni. "Se può essere una nuova Calciopoli? Non sta a me stabilirlo", ha glissato. Lo riporta La Lazio Siamo Noi

BARONE IN QATAR

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