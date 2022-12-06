Cor. Sport, Joe Barone vola in Qatar. Obiettivo riuscire a blindare subito il gioiello viola Amrabat
Il dirigente della Fiorentina Joe Barone è volato a Doha per gestire di persona tutti gli affari della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 13:04
Il Corriere dello Sport-Stadio, racconta che in accordo con la moglie, il DG Joe Barone è volato a Doha per una sorta di aggiornamento professionale sui profili che la società ha scelto di monitorare in loco. Su tutti, aldilà delle possibili operazioni in entrata, c’è anche l’unico viola rimasto ancora in corsa ai Mondiali: Amrabat, al quale c’è da far rinnovare il contratto con i gigliati.
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