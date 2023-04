Fitto: “Valutazione negativa dell’UE sui progetti di Firenze e Venezia. Governo lavora per risolvere”

Nella sua informativa, Raffaele Fitto ha anche ricostruito la vicenda dei due stadi inseriti all’interno dei Piani Urbani Integrati di Firenze e Venezia con il decreto interministeriale (Interno-Economia) del 22 aprile 2022 (governo Draghi, ndr) e che venivano poi dati come “raggiunti”. “Dalla Commissione Ue è emersa una valutazione negativa sul fatto che i progetti di Firenze e Venezia, lo Stadio Franchi e il Bosco dello sport, siano realizzati con un finanziamento del governo nel quadro del Pnrr”, ha detto il ministro. “In queste ore il governo sta lavorando per superare questa difficoltà” relativa ai Piani integrati Urbani delle due città “ma è evidente che i due interventi non riguarderanno più l’interlocuzione con la Commissione”, ha spiegato. Lo riporta SkyTg24.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SUL TEMA STADIO