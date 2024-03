Nardella: “Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti”

I lavori di ricostruzione dello stadio Franchi di Firenze potranno essere prorogati fino al 2028. Questo grazie al Decreto Legge numero 19 che è stato pubblicato ieri dalla Gazzetta Ufficiale, che allunga la data al 31 dicembre del 2028, con erogazione dei finanziamenti che potranno procedere di pari passo senza perdere i fondi del PNRR. Da un lato c’è la possibilità, da parte della Fiorentina, di giocare sempre all’Artemio Franchi – senza quindi essere dislocati in altri stadi della città, attualmente non pronti – che però vedrebbe una capienza ridotta per quattro anni consecutivi, con costi probabilmente più alti e “spalmati” appunto nelle annualità.

Queste le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Siamo molto contenti che il governo sia venuto incontro alle nostre lettere di tre mesi fa con la proposta di allungamento dei termini dei lavori anche se nel frattempo, come è noto, avevamo già trovato la soluzione per far giocare la Fiorentina al Franchi per tutto il prossimo campionato 2024-2025. Se decade l’obbligo di rispettare la scadenza dei lavori del dicembre 2026, la prossima amministrazione comunale avrà tutto il tempo di valutare come gestire il cantiere dalla metà del 2025 in poi sfruttando questa opportunità in più.”

“Ci aspettiamo che il Governo possa risponderci positivamente anche sulla richiesta di restituire alla città di Firenze i 55 milioni di euro a suo tempo tolti, analogamente a quanto fatto con il progetto dello stadio della città di Venezia”. Lo riporta TMW.

