Arriva il sì della Regione Toscana per il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli

Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo due ore circa, la Regione ha dato il primo via libera alla realizzazione del centro sportivo e del quartier generale della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Per ren...

Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo due ore circa, la Regione ha dato il primo via libera alla realizzazione del centro sportivo e del quartier generale della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Per rendere l'iter urbanistico definitivo serviranno almeno 9 mesi dove i viola dovranno acquistare un terreno di 22 ettari. Primo passo comunque importante già fatto. Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli al termine della conferenza ha espresso la sua felicità ed ha sottolineato i pochi vincoli posti dalla soprintendenza nei confronti di questo progetto. Queste le sue parole all'uscita dalla Regione: "La Regione ha dato parere favorevole per la localizzazione del cento sportivo, quindi esso si può fare. Uno dei pochi vincoli posti è quello di non superare l'altezza di un palazzo di tre piani e la Fiorentina ha già mostrato nei tanti incontri che abbiamo avuto da luglio ad oggi grande attenzione al valore dell'ambiente, la volontà non solo di un progetto ma anche sostenibile". La proprietà viola è molto soddisfatta, il fast richiesto da Commisso c'è stato. Ora la trattativa proseguirà con i privati per l'acquisizione dell'aerea.