Ecco alcune delle parole rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Radio 24:

“Coronavirus? New York non è messa bene.Orgoglioso che arrivino altre donazione alla campagna dall’America, la Giambelli Foundation e di italoamericani. Tre nostri calciatori sono colpiti dal virus, umanamente siamo tutti più forti. Questa cosa negativa ci ha unito, so che i calciatori vogliono tornare a giocare è la loro passione ed il loro lavoro. Ho parlato con tutti i calciatori e calciatrici. Ogni giorno cerco di parlare con loro per far sentire la mia vicinanza”.

“Per il bene del calcio sarebbe meglio finire il campionato ma prima viene sempre la salute. Se ci sono rischi non bisogna giocare, sono convinto di questo. Non bisogna però rovinare la prossima stagione, si deve guardare al calcio a lungo termine. Anche il calcio è in crisi, bisognerà uscirne insieme. Noi in pochi mesi abbiamo tirato fuori 300 milioni di tasca mia. Io posso andare avanti perchè la Mediacom, la mia azienda sta andando bene. Altri club senza l’aiuto del sistema calcio o del governo non potranno andare avanti. Tutti i calciatori dovrebbero fare la loro parte. Serve un aiuto da parte di tutti. Il calcio è patrimonio della nazione. Chi vuole investire sugli stadi va aiutato. I lavori per il centro sportivo sono iniziati, dovevamo finire entro il 2021 ma ora non so se riusciremo a rispettare i tempi. La burocrazia fa male all’Italia”.

“Abbiamo una rosa valutata diversi milioni, ora con il virus si è svalutata. Ci sono aziende come la Juventus che hanno perso milioni. Ci saranno grandi ripercussioni economici. La Lega ha proposto dei tagli, per me ha ragione. La Juve ha già fatto la sua parte. Ai calciatori viene chiesto solo un piccolo sacrificio”.

“Auguro un buon compleanno a Ribery e a Caceres. Il Bando Mercafir? Prolungato a metà maggio dal decreto, già il bando mi sembra una cosa stupida, avrei dovuto partecipare contro me stesso. Non si favoriscono gli investitori, troppe tasse. Il Franchi? Costruito troppo tempo fa, è un monumento… Io credo che i monumenti sono le persone come i calciatori ed i tifosi. Noi come Fiorentina stiamo lavorando per tutti i club che vogliono realizzare stadi”.

“Fiorentina del futuro? Sarebbe bello giocare. Io vorrei vincere qualcosa, non sono venuto in Italia per lottare per la salvezza. La Fiorentina deve tornare ad essere una principessa del calcio italiano. Non so quando accadrà ma servono infrastrutture perchè c’è da tenere in considerazione il fair play finaziario. Renzi ha detto che Chiesa va all’Inter? Pensi alla politica (ride ndr) è un gran tifoso viola, un amico ma avevo detto un anno fa che Chiesa sarebbe rimasto, promessa mantenuta. Ora purtroppo non ho potuto parlare di rinnovi ma sono convinto che i nostri migliori calciatori resteranno”.