Notizie Bando Mercafir Fiorentina

Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"
07 aprile 2020 21:10
Nazione, si riapre la pista restauro del Franchi, la politica fiorentina vuole aiutare Commisso
07 marzo 2020 10:54
Basile: "Il no di Commisso ha sorpreso Nardella. Strano, era stato informato prima di Fiorentina-Milan"
06 marzo 2020 10:08
Nardella: "Bando Mercafir? Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io mi attengo alle leggi"
25 febbraio 2020 14:03
CorFio, il bando Mercafir potrebbe essere pubblicato già domani poi la palla passa a Commisso
28 gennaio 2020 13:44
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