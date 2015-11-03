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Notizie Bando Mercafir Fiorentina

Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"

07 aprile 2020 21:10

Nazione, si riapre la pista restauro del Franchi, la politica fiorentina vuole aiutare Commisso

07 marzo 2020 10:54

Basile: "Il no di Commisso ha sorpreso Nardella. Strano, era stato informato prima di Fiorentina-Milan"

06 marzo 2020 10:08

Nardella: "Bando Mercafir? Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io mi attengo alle leggi"

25 febbraio 2020 14:03

CorFio, il bando Mercafir potrebbe essere pubblicato già domani poi la palla passa a Commisso

28 gennaio 2020 13:44

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