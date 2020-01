Dopo l’approvazione della variante Mercafir in via definitiva appena essa sarà pubblicata nel Bollettino della Regione l’amministrazione di Nardella potrà dare il via al bando per la vendita dell’area sud, dove fare lo stadio e tutte le strutture commerciali, direzionali e ricettive previste nella variante stessa. Insomma, da mercoledì sera ogni giorno è buono per la pubblicazione del bando. E quindi si vedrà come vorrà procedere la Fiorentina, il cui presidente ha ribadito più volte i dubbi sul trasferimento dello stadio alla Mercafir, anche se ha ammesso che di altre semplici soluzioni alternative, al momento non se ne vedono. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.