Sind. Bagno a Ripoli: “Ieri la Fiorentina è naufragata. Ho parlato molto con Commisso”

“Fa male vedere la Fiorentina naufragare in questo modo a Firenze – ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a Radio Bruno – c’è stata una grande crisi. La classifica non mi spaventa ma servono punti. Castrovilli? È umano. Qualche giorno fa ho parlato molto con Commisso, non può tornare a causa di regole sanitarie e soffre molto. Mi ha detto che gli mancano tanto la Fiorentina e Firenze, vive come se fosse un tifoso. Centro sportivo? Tutto procede bene, pronti a lavorare anche in agosto. I lavori per la sede sono partiti”.