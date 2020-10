Nuovo centro sportivo Fiorentina, oggi la presentazione: i campi restano 10, ecco le modifiche

Il progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli ha avuto bisogno di un adeguamento per superare le osservazioni fatte dalla Soprintendenza. Oggi alle ore 11 nella sua consiliare del comune verrà ufficialmente presentato. Ci sarà Commisso, Casini e l’architetto Casamonti. La proprietà viola ha dovuto aumentare il verde, Pessina ha raggiunto il suo obiettivo, il mantenimento degli annessi agricoli della villa. L’iter si è allungato ma non arrestato. I campi da calcio saranno sempre 10, suddivisi in 25 ettari, il tutto per un costo complessivo di 70 milioni. Lo riporta La Nazione.

