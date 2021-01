Cittadino cambia idea, niente più ricorso contro la Fiorentina: “Volevo vista migliore dalla finestra”

Commisso può tirare un sospiro di sollievo e con lui tutti i tifosi viola: il ricorso al Tar, di cui si è parlato ieri, non sarà presentato. Secondo quanto riporta il sito Quiantella riportando l’intervista al privato cittadino che avrebbe voluto ricorrere al Tar contro la costruzione del centro sportivo della Fiorentina

“Si trattava di un passaggio tecnico – dice il cittadino che lo aveva preparato (e preferisce restare anonimo) con l’ausilio di un avvocato specializzato in diritto amministrativo – Lo abbiamo notificato alla Fiorentina e al Comune di Bagno a Ripoli ma non ancora depositato al Tar. E non lo faremo”.

Come è nato il ricorso?

“Con la Fiorentina sono in contatto da tempo. Ho chiesto che il progetto prevedesse delle alberature per mascherare meglio la visuale del centro sportivo dalle mie finestre. La società viola ha accettato, solo che siamo andati un po’ lunghi con i tempi e così è nato questo espediente tecnico. Nessuna volontà di impendire la costruzione del Viola Park”.

Lei è favorevole al centro sportivo?

“Certamente. E’ un bellissimo intervento che valorizzerà tutta la nostra zona. Qui siamo tutti contenti di questo progetto che porterà anche delle migliorie per chi abita vicino”.

Segue il calcio? Tifa Fiorentina?

“Sono tifossissimo della Fiorentina, ho fatto tantissime trasferte e spero che per il centro sportivo non ci siano i problemi che, purtroppo, sono sorti per lo stadio”.

