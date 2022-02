Dal centro sportivo, dubbio Maleh-Castrovilli a centrocampo e dubbio Piatek-Cabral in attacco

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, emerge qualche indicazione dal centro sportivo a due giorni dalla partita di Bergamo contro l’Atalanta, in porta toccherà a Terracciano (Dragowski è squalificato), la difesa dovrebbe essere quella titolare con il ritorno di Odriozola. A centrocampo sicuri del posto Torreira e Bonaventura (che saranno poi squalificati in campionato) il dubbio riguarda il terzo centrocampista dove si va verso il ballottaggio tra Castrovilli e Maleh. In attacco tornerà a giocare titolare Nico Gonzalez e potrebbe essere arrivato davvero il momento di vedere Ikonè dal primo minuto, come attaccante centrale nè Piatek e nè Cabral sono sicuri del posto, il dubbio è aperto e si va verso un ballottaggio che ci accompagnerà fino a poco prima della partita.

