Saponara al centro sportivo il giorno libero e canta, Rosati scherza: "A cantanti siamo messi bene"

Saponara canta e Rosati lo riprende, accade questo al centro sportivo della Fiorentina il giorno di riposo

Giorno libero per la Fiorentina il giorno dopo la vittoria sul campo dello Spezia, da domani riprende la preparazione per la partita contro l'Atalanta in programma domenica alle ore 12.30. Nonostante il giorno libero però Saponara si è recato lo stesso al centro sportivo, sorpreso in palestra da Rosati che lo ha ripreso mentre il calciatore viola canta. Ecco il video postato dal portiere con la scritta: "A livello di cantanti siamo messi bene direi"





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FLACHI RACCONTA L'EMOZIONE DEL RITORNO IN CAMPO

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