La Fiorentina attende, ieri è arrivato il via libera del Viminale agli allenamenti all’interno dei centri sportivi ma bisogna prima capire come evolve il nuovo protocollo medico da attuare. Solo dopo i calciatori in piccoli gruppi e nell’area esterna potrebbero tornare nel loro centro sportivo “Davide Astori”. Ognuno poi arriverà con il proprio mezzo già in tenuta d’allenamento, non ci saranno soste intermedie, si andrà direttamente al campo seguendo le regole del distanziamento sociale. Lo riporta La Nazione.