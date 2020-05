Tutto pronto al centro sportivo “Davide Astori” per la ripresa degli allenamenti individuali. Da domani, i calciatori della prima squadra, lo staff tecnico e sanitario, si sottoporranno a test sierologici e tamponi. Da venerdì via ad ulteriori esami per chi ne farà richiesta. Chi ha avuto il Coronavirus come Cutrone, Pezzella e Vlahovic sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Ribery tornerà la prossima settimana.

Ogni calciatore dovrà inoltre indicare l’orario d’arrivo e la porzione di campo dove si allenerà, sarà vietato l’accesso allo spogliatoio e alla palestra. Tutti dovranno arrivare con la loro tenuta da allenamento e farsi la doccia a casa, ci sarà comunque un presidio medico. Allenamenti in gruppo? Bisognerà aspettare il 18 maggio.

Lo riporta il Corriere Fiorentino.