Labaro Viola

Notizie Allenamenti Individuali Fiorentina

Nazione, Fiorentina test finiti, oggi arriveranno i risultati al club. Domani iniziano gli allenamenti individuali

07 maggio 2020 10:55

Allenamenti individuali, il centro sportivo viola è pronto: indicazione orario d'arrivo, vietato accesso spogliatoio e palestra

05 maggio 2020 11:35

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