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Notizie Allenamenti Individuali Fiorentina
Nazione, Fiorentina test finiti, oggi arriveranno i risultati al club. Domani iniziano gli allenamenti individuali
07 maggio 2020 10:55
Allenamenti individuali, il centro sportivo viola è pronto: indicazione orario d'arrivo, vietato accesso spogliatoio e palestra
05 maggio 2020 11:35
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2020
Sett. 19
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