Radio Bruno riporta le ultime notizie dal centro sportivo viola in vista del match contro il Basaksehir. Saranno sicuramente assenti Milenkovic e Dodò. Mentre torna a disposizione Alfred Duncan, da ieri tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Discorso a parte per Nico, Zurkowski e Sottil. Non sembrano essere ancora recuperati, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime sedute.