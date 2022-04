Dal Centro Sportivo, Saponara in pole su Ikonè, Piatek insidia Cabral. Ancora out Odriozola e Bonaventura?

Dubbi per mister Vincenzo Italiano in vista della sfida contro la Juventus di domani all’Allianz Stadium. Stando alle ultime notizie riportate da Il Pentasport, si va verso la conferma di Venuti da titolare, visto che Odriozola non è ancora al top. Anche Bonaventura non è al meglio, ma prenderà comunque parte alla trasferta di Torinoi. In mediana, fuori l’infortunato Castrovilli: regge il ballottaggio tra Maleh e Duncan. L’unico certo del posto è Nico Gonzalez. Mentre per le altre due maglie del tridente regge un doppio ballottaggio. Per il ruolo di centravanti Piatek insidia Cabral e Saponara si contende la maglia dal 1′ con Ikoné, con l’italiano favorito.

