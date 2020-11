Dal centro sportivo della Fiorentina, Pezzella domenica ci sarà, Callejon no. I Nazionali…

Filtra positività dal centro sportivo della Fiorentina. German Pezzella sembra essere completamente recuperato, lavora in gruppo e probabilmente scenderà in campo dal 1′ contro il Benevento. José Maria Callejon invece è solo parzialmente in gruppo, difficile vederlo domenica. I Nazionali rientreranno quasi tutti oggi, prima effettueranno i tamponi e se l’esito sarà negativo da domani saranno di nuovo in gruppo. Lo riporta Radio Bruno.

LEGGI ANCHE, TMW, OFFERTA MILAN PER MILENKOVIC, PRESTITO DI 10 MILIONI CON RISCATTO OBBLIGATORIO DI 30 MILIONI. I DETTAGLI