Buone notizie dal Centro Sportivo: Bonaventura ed Odriozola in gruppo. Ma Italiano non li rischierà

Grandi notizie dal Centro Sportivo della Fiorentina, Davide Astori. Secondo quanto riportato da Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, sono tornati in gruppo Giacomo Bonaventura ed Alvaro Odriozola. Tuttavia, sarà molto difficili vederli in campo dal 1′ contro il Venezia. Mister Italiano non vuole correre rischi in vista della semifinale di Coppa Italia che vedrà la Fiorentina impegnata contro la Juventus, mercoledì sera, all’Allianz Stadium.

