I calciatori risultati negativi ai test sierologici e tamponi effettuati, oggi ritornano al centro sportivo. In mattinata per le visite medico-sportive per iniziare poi l’attività facoltativa sul campo, nel pomeriggio inizieranno i primi allenamenti individuali, se allenarsi sul campo, è volontaria all’interno della Fiorentina, ma praticamente tutti ne hanno fatto richiesta per le sedute e quindi spetterà al club comunicare modalità d’ingresso e orari. Lo riporta Il Corriere dello Sport.