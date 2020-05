La conferma di Iachini per il prossimo anno si è fatta sempre più probabile, così come quella del ds Daniele Pradè, pressoché una certezza. Il dirigente romano sta già lavorando al futuro, nessuno scossone nell’area della dirigenza, infatti il ds ha un’opzione per la prossima stagione che potrà essere esercitata dalla società. Lo riporta Il Corriere dello Sport.