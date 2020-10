Commisso: “Da Chiesa nemmeno una telefonata. Aspettate da 50 anni lo scudetto, ora lo volete subito? Datemi 4/5 anni”

Nel corso della presentazione del nuovo centro sportivo, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche della squadra:

“Chiesa l’ho trattato sempre benissimo, mi ricordo a Chicago quando l’ho aspettato sul pullman come un tifoso. Non l’ho ancora sentito, nemmeno una telefonata, sono rimasto molto deluso. Quando la Fiorentina avrà una squadra da scudetto? Avete aspettato 50 anni per lo scudetto e adesso lo volete subito da Rocco, le critiche non mi stanno piacendo. Datemi 4/5 almeno. Lazio, Napoli e Atalanta non hanno fatto tutto subito, e Lazio e Napoli sono state prese gratis.

Quando ho detto che i soldi non sono un problema intendevo dire che a differenza di altri i soldi sono tutti miei e non di altri o sponsor. Non chiedo soldi a nessuno. Qui siete molto bravi a criticare. In un anno ho perso 80 milioni di euro per la squadra, poi dicono che non metto soldi”

