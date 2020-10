DOPO CHIESA, MILENKOVIC. I TOP VOGLIONO ANDAR VIA. COMMISSO HA DELUSO I GIOCATORI

La vera domanda che andrebbe fatta a Daniele Pradè e a Rocco Commisso è la seguente: Perché i giocatori più forti, vogliono andar via dalla Fiorentina?

Sentire il direttore sportivo viola in conferenza stampa è uno spettacolo: “Siamo una squadra forte. Abbiamo fatto un ottimo mercato ecc ecc”. Però lo scorso anno la squadra è arrivata decima e quest’anno l’obiettivo è il nono posto. Allora si, ha ragione Pradè. Questa è un’ottima squadra per arrivare noni in classifica. Far meglio dello scorso.

Preciso, non fa una piega.

Poi però con queste ambizioni di metà classifica, non ci dobbiamo più chiedere il motivo per cui Chiesa non si è nemmeno seduto a trattare il rinnovo. E lo stesso pare essere la strada di Milenkovic, sul quale Pradè ha già avvisato: “Ha ambizione, il rinnovo è molto difficile ma ci proveremo”. Poi magari toccherà a Castrovilli fra qualche anno.

È questa la vera domanda che bisogna farsi all’interno della società viola, come mai i più forti talenti della Fiorentina, una volta sbocciati, non rinnovano il contratto e vogliono andar via da Firenze.

Le parole di Commisso dal suo arrivo ad oggi sono state meravigliose, ma non sono state accompagnate dai fatti e infatti i calciatori se ne sono accorti. Le intenzioni di Chiesa e adesso di Milenkovic ma anche di Pezzella (“ieri ci ha portato offerta del Milan per andar via”) dimostrano che i primi ad esser stati delusi da Commisso sono proprio i calciatori. Non a caso i migliori, coloro che sono definitivamente sbocciati, pensano a lasciare la Fiorentina.

È su questo bisogna riflettere seriamente. I tifosi non hanno preso bene il mancato investimento dei soldi incassati dalla cessione di Chiesa ma il problema, oggi, è molto più profondo. È giusto parlare di nuovo stadio e nuovo centro sportivo, Commisso ha ragione da vendere quando ne parla e bisogna stare al fianco di Rocco in questa battaglia ma poi c’è anche il campo, altrettanto importante, e qui le idee e le programmazione sembrano mancare. Se ne stanno accorgendo anche i giocatori. Lo dimostrano i fatti.

Flavio Ognissanti

