Il peggior incubo dei tifosi della Fiorentina si è materializzato, vendere Chiesa alla Juventus per 60 milioni (3 quest’anno, 7 il prossimo, 40 fra due anni più 10 di bonus) senza nessun milione reinvestito per rinforzare la squadra. Una roba che nemmeno i Della Valle, nella loro peggior stagione, hanno mai fatto alla guida della società.

Ci si aspettava la cessione di Chiesa per poter colmare le due grandi lacune della squadra, ovvero regista e bomber di livello. Ma anche con la cessione del miglior giocatore in rosa, Daniele Pradè non è riuscito a portare a Firenze nessun colpo di spessore.

Callejon, Borja Valero e Bonaventura sono tre ottimi innesti arrivati a parametro zero che aggiungono qualità ed esperienza alla Fiorentina ma senza alzare nettamente il livello generale. Anzi, con la cessione di Chiesa la squadra ha perso tantissimo, ma non ha acquistato la stessa forza nè si è rinforzata.

Martinez Quarta è un grande colpo per la difesa, idem Amrabat per il centrocampo. Però le due grandi pecche in questo momento bomber e regista sono due enormi mancanze che rischiano di far vivacchiare anche in questa stagione la Fiorentina.

Fino all’ultimo si è provato a convincere Milik ma non c’era stato niente da fare. Aldilà del rifiuto del polacco, che non è stato l’unico a rifiutare la destinazione viola, bisognerebbe riflettere sul mancato appeal della Fiorentina in questo momento.

Lo diciamo chiaramente con tutto il bene che vogliamo a Beppe Iachini, ma la sua guida tecnica non aiuta minimamente le ambizioni viola. Il messaggio fatto passare con la sua riconferma è stato chiaro, la Fiorentina non ha ambizioni di alta classifica. Un messaggio che a quanto pare è arrivato anche ai calciatori in orbita di Pradè e Commisso. La conferma di Iachini potrebbe essere l’ennesima scelta sbagliata da parte di Commisso dopo la conferma dello scorso anno di Montella, scelta poi rivelata fallimentare.

Questo sarebbe dovuto essere il mercato del rilancio, è stato quel del fallimento. Perché se fino all’ultimo secondo hai provato a convincere inutilmente Milik, vuol dire che hai fallito sotto tutti i punti di vista. E in attacco sei rimasto con Cutrone, Kouame e Vlahovic. Non solo, anche gli esuberi Eysseric, Cristoforo e Saponara restano nel gruppo.

I tifosi sono molto arrabbiati, basta leggere i nostri canali social per accorgersene, dopo la cessione di Chiesa ci si aspettavano colpi veri e investimenti di spessore. È arrivato solo un parametro zero a fine carriera che per carità, sarà prezioso, ma resta un calciatore di 33 anni preso gratis. Se con Callejon fosse arrivato un bomber vero ed un regista, allora il mercato sarebbe stato di grande livello. Ma così non è stato.

Una grossa delusione totale.

Flavio Ognissanti

