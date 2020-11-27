Dai campini, sarà 4-3-1-2. Bonaventura trequartista, Cutrone fuori. Regista Pulgar, terzino Caceres

A due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan, emergono le prime indicazioni di formazione della Fiorentina dal centro sportivo viola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, emergono le prime indicazioni per la formazione della Fiorentina che scenderà in campo domenica contro il Milan. Nell'allenamento di oggi sono tornati in gruppo e si sono allenati regolarmente tutti i giocatori che hanno saltato la trasferta di Udine per gli acciacchi, vale a dire Callejon, Venuti, Ribery e Bonaventura. La formazione provata da Cesare Prandelli è stata ancora con il modulo 4-3-1-2. Questi gli undici che ad oggi, dovrebbero partire titolari. In porta Dragowski, difesa a quattro con Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi, centrocampo con Castrovilli, Amrabat, Pulgar, sulla trequarti Bonaventura a sostegno di Ribery e Vlahovic, in ballottaggio con Cutrone ma in vantaggio sul centravanti del Milan.

LEGGI ANCHE, BURIANI: “MILAN SQUADRA QUADRATA MENTRE I VIOLA IN GRANDE DIFFICOLTÀ. CUTRONE VIVE PER IL GOAL”

https://www.labaroviola.com/buriani-milan-squadra-quadrata-mentre-i-viola-in-grande-difficolta-cutrone-vive-per-il-goal/122228/