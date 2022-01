Che voglia di riscatto dei giocatori della Fiorentina, sono arrivati al centro sportivo un’ora prima

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, questo pomeriggio al centro sportivo della Fiorentina il clima, com’era ampiamente pronosticabile, era davvero ai minimi storici dopo l’umiliazione di Torino, ma la voglia di riscatto comunque si è vista dalle parti dei campini con tutti i giocatori viola che sono arrivati un’ora prima del previsto all’allenamento. Il primo ad arrivare tra i calciatori è stato Saponara seguito poi da tutti gli altri. All’inizio della seduta odierna, come già scritto, c’è stato il discorso di Italiano alla squadra con zero alibi dati al gruppo, compreso quello del mancato allenamento di venerdi, concesso perchè sicuri di non giocare a Torino. A Napoli dovrebbero esserci diversi cambiamenti di formazione, a cominciare da Callejon che non dovrebbe essere riconfermato dal primo minuto.