Quarta: “Ho avuto il Covid, adesso sto bene e sono tornato, pronto per giocare, sono felice”

“Felice di essere tornato, felice di tornare ad allenarmi e rivedere ai miei compagni. In questi giorni, come alcuni sapete, sia mia famiglia che io, purtroppo siamo stati a casa a causa del Covid. La cosa più importante è che ora stiamo tutti bene. Personalmente con la voglia di tornare a giocare pronto e raggiungere i nostri obbiettivi. Testa a quello che verrà. Grazie a tutti per i messaggi.”

Questo il messaggio di Martinez Quarta pochi minuti fa dal centro sportivo viola

