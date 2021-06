Bargigga: “Nazionale cacciata da Coverciano da Joe Barone perchè non ha ricevuto i biglietti di Italia-Truchia”

Ha del clamoroso quello che riporta il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito. Stando a quanto si legge, Joe Barone e la Fiorentina avrebbero boicottato la Nazionale cacciandola dal centro sportivo perchè la Federcalcio non avrebbe consegnatogli due biglietti per la partita Italia Turchia. L’articolo:

“Lo sgarbo di Joe Barone e della Fiorentina alla Nazionale. Alla faccia della cooperazione e del sostegno a chi rappresenta l’Italia con i suoi valori e le sue ambizioni. A prima vista ti verrebbe da pensare che la storia sia stata scritta per il copione di Scherzi a Parte; invece quello che è successo tre giorni fa è, purtroppo, tutto tristemente vero. I fatti: sabato 12 giugno, il giorno dopo la gara vinta con la Turchia e il lavoro post match a Coverciano, i giocatori della Nazionale vanno a rilassarsi nel centro sportivo vicino al ritiro che è di proprietà della Fiorentina. Lì, recuperano le energie, stanno in piscina e al sole.

Ad un certo punto arriva Joe Barone, il braccio destro di Rocco Commisso e manda via i giocatori dicendo che loro, lì non ci possono stare. Incredulità, sconcerto e ritirata degli Azzurri che poi riportano l’accaduto ai federali e allo staff della Nazionale. Il motivo? Puerile, da non credere ma, secondo quanto ci hanno raccontato, sarebbe questa la ragione vera che avrebbe portato Barone a vietare il club ai giocatori di Mancini: una vendetta personale perché al dirigente viola, la Federcalcio non avrebbe consegnato due biglietti per assistere a Italia-Turchia, gara inaugurale dell’Europeo venerdi scorso.

Da ambienti vicini ai protagonisti della vicenda, sembra però che i biglietti, Barone li abbia chiesti soltanto la mattina del giorno della gara al direttore generale Brunelli. E che, organizzativamente, così a ridosso dell’Evento non ci fosse proprio la possibilità materiale di esaudire la richiesta. Domanda: ma Commisso, che tanto ama ergersi a moralizzatore e fustigatore del lavoro dei giornalisti, la conosce questa storia triste? Cose dell’altro mondo. Più che un Risorgimento del calcio italiano, il precipizio verso l’Oscurantismo medioevale”

