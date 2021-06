Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti

Circolano in questi minuti notizie su un presunto scontro avvenuto tra Joe Barone e la Nazionale Italiana a Coverciano. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia, sabato 12 giugno il dirigente della Fiorentina avrebbe cacciato la squadra allenata dal ct Mancini dalla piscina del Centro Sportivo per fare un dispetto alla Federcalcio, che non gli avrebbe fornito due biglietti per andare a vedere Italia-Turchia, gara inaugurale di Euro 2020.

La notizia presa così avrebbe del clamoroso, ma in realtà le cose sono andate in maniera differente. Nell’articolo si parla di Coverciano, che viene confuso con il Centro Sportivo della Fiorentina, ma sono due strutture diverse. La Nazionale Italiana ha fatto uso della piscina della Fiorentina ma non è stata cacciata. C’è stato un malinteso fra Joe Barone e il CT Mancini, risolto immediatamente e in armonia fra le parti. A dimostrazione dell’avvenuto chiarimento, la Nazionale infatti ha potuto continuare ad usufruire, nei giorni successivi, di alcune strutture della Fiorentina senza alcun problema.

Non si tratta quindi di storie su presunti biglietti di Italia-Turchia non ricevuti perchè chiesti in ritardo, ma di un normale malinteso superato velocemente e senza alcuna ripercussione sui rapporti fra Fiorentina e Nazionale.

di Luca La Vanco

