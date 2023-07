Centro sportivo “Davide Astori”, c’è una proroga per il trasloco fino al 31 agosto

Si apre oggi un mese di luglio particolarmente intenso per la Fiorentina. Ieri la società avrebbe dovuto riconsegnare al Comune di Firenze il centro sportivo ‘Davide Astori’, ma il club ha ottenuto una proroga fino al 31 agosto per completare con calma il trasloco. A Bagno a Ripoli fervono i lavori per l’arrivo dei dipendenti (si stanno allestendo i parcheggi) e soprattutto della prima squadra. I calciatori sono attesi il 12 luglio per i test fisici ed i primi allenamenti.ù Tutti tranne Amrabat, Nico Gonzalez, Kouame e Milenkovic, che godranno di una settimana extra di vacanza per via degli impegni con le nazionali. Sabiri e Munteanu hanno fatto sapere di volerci rinunciare e dunque saranno fin da subito a disposizione di Italiano. Tecnico che spera anche di avere qualche volto nuovo fin da subito a disposizione.

Magari un portiere. Ruolo non banale nelle squadre dell’ex allenatore dello Spezia. Nei primi giorni i calciatori viola sosterranno test medici ed atletici, poi via alle doppie sedute al mattino presto e nel pomeriggio inoltrato per evitare le ore più calde. Difficile ancora stabilire (per ragioni di sicurezza) se i tifosi potranno seguire gli allenamenti. Diverse aree del Viola Park sono infatti ancora dei cantieri. Si stanno definendo i dettagli per almeno un paio di amichevoli con squadre toscane di bassa categoria, poi il primo di agosto la Fiorentina sarà di scena a Grosseto (Serie D). Dopo qualche ora di riposo, la squadra inizierà la seconda parte della preparazione, con una tournée europea. Al momento di sicuro c’è la tappa in Inghilterra. I viola parteciperanno alla ‘Sela Cup’ e saranno di scena al St. James Park sabato 5 agosto contro i padroni di casa del Newcastle ed il giorno dopo contro il Nizza. Al torneo parteciperà anche il Villarreal, ma non è al momento in programma la sfida contro i viola. Il ritorno a Firenze è previsto intorno a Ferragosto. Una settimana di lavoro e poi via al campionato (mercoledì alle 12 il sorteggio del calendario della Serie A). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, TERZIC VIA AL BOLOGNA?