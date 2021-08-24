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Dal centro sportivo, Italiano ha provato Milenkovic come terzino destro. Alternativa o nuovo ruolo?

Aveva iniziato a giocare titolare con Pioli proprio giocando da terzino destro, adesso Italiano riprova Milenkovic in quel ruolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2021 17:37
Dal centro sportivo, Italiano ha provato Milenkovic come terzino destro. Alternativa o nuovo ruolo? -
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Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nella giornata di oggi e nel corso dell'allenamento del pomeriggio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha provato Nikola Milenkovic come terzino destro. In questo momento, escluso Venuti, la squadra viola non dispone in rosa di altri giocatori con quel ruolo. Chissà se in attesa del colpo di mercato in quella zona di campo, contro il Torino, per far spazio a Martinez Quarta, non possa essere proprio quello il ruolo di Nikola Milenkovic

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