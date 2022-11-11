Fuori ai campini un ex Fiorentina anni 60: "Aspetto Italiano, con le mie idee lottiamo per lo scudetto"

Episodio curioso capitato questo pomeriggio fuori al centro sportivo della Fiorentina, con la presenza di Lucio Bertogna

Fuori dal centro sportivo della Fiorentina questo pomeriggio c'era Lucio Bertogna, classe 1946 ex giocatore viola del 68 dove però non ha mai giocato con all'attivo zero presenze. Il motivo della sua presenza era chiaro, voleva parlare con Italiano e dare i suoi preziosi consigli. Radio Bruno lo ha intervistato, queste le sue parole:

"Sono qui per trasferire il mio calcio, le mie idee, e le mia convinzioni a Vincenzo Italiano, cosi che la Fiorentina può arrivare a lottare per vincere il campionato, il mio gioco non è difficile, non voglio essere protagonista, voglio solo dare una mano alla Fiorentina. Italiano è stato uno degli ultimi innovatori del calcio"

CANNONE E LA BATTUTA SU SOTTIL

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