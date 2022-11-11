Cannone e la battuta sulla stretta di mano con Sottil: "Il fisioterapista mi ha detto di far piano con lui"

Niccolò Cannone, con tutta la nazionale di Rugby italiana, ha fatto visita al Franchi in occasione di Fiorentina-Salernitana

Ospite di Passione Fiorentina su Twitch il campione dell'Italrubgy Niccolò Cannone, fiorentino di nascita e grande tifoso viola, nel corso del suo intervento (LEGGI QUI LE SUE PAROLE) ha anche fatto una battuta sull'incontro con i giocatori infortunati della Fiorentina mercoledi sera allo stadio Franchi, tra cui Sottil, ecco il suo simpatico aneddoto: "Il fisioterapista mi ha detto stai buono fai piano con lui". Ecco il video





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