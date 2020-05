È una posizione al momento di attesa quella della Fiorentina, in merito alla ripresa degli allenamenti dopo il “via libera” dato dal governo riguardo alle seduti individuali anche per gli sport di squadra. La società gigliata, infatti, al momento non ha fissato per i propri calciatori alcun ritrovo al centro sportivo “Davide Astori” di Firenze per la ripresa delle sedute guidate dal tecnico Beppe Iachini, con quest’ultimo che non più tardi di ieri a `Radio 1´ aveva dichiarato: “Dovesse arrivare un’apertura sulla ripresa degli allenamenti ci faremo trovare pronti, ma sarebbe antipatico se alcune squadre potessero iniziare e altre no”.

Gazzetta.it