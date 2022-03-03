Il giorno dopo in casa Fiorentina il morale è basso, tanta rabbia e delusione tra i giocatori viola

Non è stato un giorno particolarmente felice per i giocatori della Fiorentina il giorno dopo l'immeritata sconfitta contro la Juventus

Secondo quanto riportato da Radio Bruno dal centro sportivo viola, morale basso e tanta rabbia tra i giocatori della Fiorentina il giorno dopo la sconfitta contro la Juventus all'ultimo minuto per colpa di uno sfortunato autogol. La preparazione della squadra di Italiano è partita per la gara contro il Verona di domenica prossima, ore 15 allo stadio Franchi, per la Fiorentina allenamento di scarico. Non ci saranno Bonaventura squalificato e Odriozola (QUI IL REPORT MEDICO SULLE SUE CONDIZIONI) che stamattina ha svolto gli esami alla clinica Fanfani e che dalla prossima settimana potrebbe ritornare in gruppo. Presente ai campini anche il procuratore di Lucas Torreira, ma non sono da registrare grosse novità in merito al suo riscatto, ricordiamo che il regista sudamericano è in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

https://www.labaroviola.com/partita-come-le-altre-macche-i-tifosi-della-juventus-invadono-i-social-della-fiorentina-con-sfotto/167666/