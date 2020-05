“Il progetto del centro sportivo di Bagno a Ripoli – ha detto il sindaco a Francesco Casini – sta andando avanti con alcuni lavori di preparazione. Stiamo aspettando per iniziare i lavori veri e propri, il progetto però non è fermo. Commisso l’ho sentito la settimana dopo Pasqua, è un leone in gabbia, non vede l’ora di tornare a a Firenze!”