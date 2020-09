Centro sportivo, ok tavolo tecnico con Pessina. I lavori potrebbero partire entro metà ottobre

Si è chiuso in modo positivo l’ultimo tavolo tecnico per la costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Era presente Andrea Pessina, Soprintendente ai Beni di Firenze, Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, i rappresentanti del club gigliato e tutti i vari tecnici interessati. Ora si terrà la conferenza dei servizi ed il consiglio comunale, necessari per la variante urbanistica. Entro metà ottobre, a meno che non si verificheranno ulteriori intoppi, la Fiorentina potrà iniziare i lavori. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

