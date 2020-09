Repubblica, rinnovo Chiesa, sarà decisivo l’incontro con Commisso. Juve e Milan alla finestra

I rinnovi in casa Fiorentina sono una questione delicata. Se per Pezzella non dovrebbero esserci problemi, per Milenkovic invece Iachini ha chiesto di fare tutto per trattenerlo e così confermare in blocco la difesa. E Chiesa? Sarà decisivo l’incontro con Commisso per capire le reali intenzioni del giocatore. Chiesa non sarebbe così disponibile al rinnovo e il suo cartellino rischia di svalutarsi. Juventus e Milan sono alla finestra e nel caso Commisso riscontri la volontà da parte del giocatore di non rimanere in viola, ecco che potrebbero aprirsi nuovi scenari. Lo riporta La Repubblica.

