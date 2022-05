Dal CS: Tutta la Fiorentina a disposizione di Italiano, anche Odriozola è tornato ad allenarsi

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina agli ordini di mister Italiano tornerà ad allenarsi oggi alle 17 (e non più alle 11) in vista del delicato match contro la Roma di Mourinho fresca finalista di Conference League. Il mister, tolto il lungodegente Castrovilli, avrà a disposizione tutti gli effettivi, compreso Alvaro Odriozola, che per la verità già da ieri era tornato ad allenarsi con i compagni.

