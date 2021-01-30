Dal centro sportivo, Kokorin lavora a parte, Malcuit in gruppo, infortunio al polpaccio superato?

Il giorno dopo il pareggio in 9 uomini contro il Torino la Fiorentina è tornata a Firenze e questa mattina si è allenata al centro sportivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, oggi la Fiorentina è tornata al lavoro al centro sportivo viola per preparare la sfida contro l'Inter in programma venerdi al Franchi di Firenze. La squadra viola questa mattina si è allenata dopo il pareggio contro il Torino, i due nuovi acquisti hanno fatto allenamenti diversi tra loro. Kokorin non si è ancora aggregato al resto del gruppo e ha lavorato in palestra. Per quanto riguarda Malcuit invece, il terzino destro francese si è allenato in gruppo, pare aver superato il fastidio al polpaccio che si portava da Napoli

SCENEGGIATA DI BELOTTI, PERCHE IL VAR NON E' INTERVENUTO?

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