Nazione, Torino-Fiorentina, perchè il Var non ha certificato la sceneggiata di Belotti?

La Fiorentina non si è disunita, nemmeno in 9 uomini. Il recupero della personalità è una delle migliori notizie per Prandelli e i gigliati. Milenkovic è precipitato nel tranello di Belotti ma perché il Var non ha certificato la ‘sceneggiata’? Di sicuro si sono visti grandi passi in avanti nella voglia di giocarsela anche in condizioni critiche. Due menzioni in particolare: Quarta, schierato da centrale e anche da terzino e poi Ribery che ha regalato la prima perla della stagione. E da come tutti si siano alzati per festeggiarlo si capisce che il peso di FR7 è ancora alto. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

