Quando la partita assume troppo carattere: ingenuità arbitrali e dei singoli beffano la Fiorentina

Dopo la sfida di ieri è lecito avere un po’ di rammarico, soprattutto per l’eccessiva foga mostrata in certi frangenti dalla squadra, alimentata da una direzione arbitrale abbastanza discutibile.

La Fiorentina ieri ha preso in mano le redini del gioco, attaccando e cercando di trovare immediatamente il vantaggio; aspetto sicuramente non pronosticabile alla vigilia, dove sembrava che il Torino avrebbe preso in mano la partita in cerca di una vittoria per uscire dalla zona calda della classifica.

Dal punto di vista caratteriale e di gestione della partita si possono rimproverare pochissime cose alla Fiorentina, tra cui il rosso di Milenkovic e la gestione dei cambi, due aspetti che hanno danneggiato la prestazione della squadra di Prandelli.

Analizzando nel dettaglio, il rosso di Castrovilli non è una sua ingenuità, ma è stata la giusta punizione su un intervento che il centrocampista ha dovuto fare per ovviare ad una falla clamorosa in fase difensiva tra Biraghi, Martinez Quarta e Pezzella, sorpresi dall’inserimento di Lukic che si stava involando verso la porta.

La vera ingenuità della partita è sicuramente stata l’espulsione di Nikola Milenkovic, dopo un diverbio fronte a fronte con Andrea Belotti; tralasciando la decisione di espellere il serbo molto dubbia, visto che lo scontro assai più acceso tra Lukaku e Ibrahimovic di qualche giorno fa in Coppa Italia è costato il giallo ad entrambi, in questa situazione il vero errore lo fa Milenkovic: un giocatore così caratteriale, e anche esperto perché gioca in Serie A da quasi 4 anni, non può permettersi dopo aver conquistato la punizione di reagire in tale maniera cascando al gioco del centravanti granata.

Una situazione che assieme a quella di Castrovilli ha pesato come un macigno sulle spalle dei propri compagni, che in inferiorità numerica si vede trafiggere dallo stesso Belotti che rimette i conti in pari.

Anche la gestione dei cambi non ha aiutato, soprattutto gli ultimi che hanno visto sostituire Vlahovic per Kouame e Bonaventura per Eysseric; in quel frangente di gara la Fiorentina ha in rosa un solo giocatore, che è Borja Valero, carico di esperienza e sicuramente un aiuto per nascondere il pallone e difendere il possesso, un cambio che poteva essere adoperato per rinforzare la mediana.

Sicuramente piccoli aspetti che hanno influenzato l’andamento della gara, ma le sensazioni sono molto positive: non era facile affrontare il Torino in un momento così delicato e siamo riusciti comunque a strappare un buon pareggio nonostante le difficoltà.

INTANTO DAVIDE NICOLA COMMENTA LA PRESTAZIONE DEL TORINO