Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli: “Il nuovo stadio non si farà a Bagno a Ripoli. Servono criteri per l’urbanistica. Nardella a Firenze e Fossi a Campi Bisenzio hanno lavorato sulle loro opzioni, io li rispetto e me ne tiro fuori. Per il centro sportivo tutto procede per il meglio, abbiamo anticipato i tempi. Commisso è molto deciso, vuole far crescere la Fiorentina. Stadio? Preferirebbe realizzarlo a Firenze ma vuole tenere in ballo e valutare più opzioni. I tempi li vorrebbe molto più veloci rispetto a quelli che impone la burocrazia italiana, combatterà sempre”.