Dal Centro Sportivo, sorride Italiano: Torreira e Bonaventura pronti per la Roma. Migliora Odriozola

Sorride mister Vincenzo Italiano, arrivano buone notizie in vista della Roma. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Alvaro Odriozola è tornato ad allenarsi con il gruppo. Ma la ventata” di ottimismo non finisce qui, viaggiano spediti verso il recupero totale anche Bonaventura e Torreira, che puntato una maglia dal primo minuto in vista dell’appuntamento di lunedì sera al Franchi dove arriveranno i giallorossi di mister Jose Mourinho.