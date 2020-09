Commisso: “Stadio Franchi? Ieri mi è caduto in testa un pezzo di cemento. Chiesa? Può andarsene se…”

“Iachini ha meritato di essere riconfermato – ha detto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina a 90° Minuto -, è arrivo in un periodo negativo ed ha fatto benissimo, ha tutta la mia fiducia. Quest’anno deve fare più punti rispetto a quello passato. La squadra è più forte rispetto a quella della passata stagione, felice per la prima vittoria di ieri. Castrovilli rimarrà con noi al 100%. Chiesa? Ormai sapete come la penso, se arriveranno offerte giuste se ne andrà ma vuole restare in Italia. Per ora offerte concrete solo da club esteri.

“Ho visitato la zona dove sorgerà il centro sportivo – ha aggiunto il patron gigliato – e lo stadio Franchi. Entro la fine del mese la Soprintendenza ci darà l’approvazione per quello che sarà il miglior centro sportivo d’Italia. Franchi? Importante l’emendamento, bisogna modernizzare i nostri stadi. Ieri mentre ero al Franchi mi è caduto in testa un pezzo di cemento. Credo sia giusto riaprire gli stadi, è importante per le società così come per l’intero mondo del calcio, troppo poco a 1.000 persone. Contento per le nuove proprietà americane in Italia, in bocca al lupo a tutti tranne che quando giocano contro di noi”.