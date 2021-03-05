Di Chiara: "Le strutture non fanno la differenza. Serve un reset generale per uscire dalle difficoltà"
Le parole di Alberto Di Chiara ai microfoni di Radio Bruno Toscana
Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina e Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana occasione della sfida di domenica. Ecco le sue parole:
GESTIONE PRANDELLI "Quando siamo in queste situazioni non c'è mai una colpa unica. Dalla società fino ai giocatori dovrebbe essere tutto ben collegato, ma evidentemente non è così. Commisso ancora non è riuscito a far ritrovare quell'identità a questa squadra. Prandelli ha fatto delle valutazioni e degli errori che non vivendo all'interno dello spogliatoio non ti spieghi: il mancato utilizzo di Callejon, l'impiego di Eysseric. Il calcio lo giudichi con i risultati che fai in campo, la vittoria con la Juventus è stato un episodio isolato, la media è di meno di un punto a partita ed è da retrocessione. Parma e Benevento sono alla portata, ma è vero anche il contrario e bisogna stare molto attenti".
MANCANZE SQUADRA "Ci sono delle mancanze qui dentro. Castrovilli, Ribery e forse Bonaventura sono gli unici in grado di fare la differenza, di saltare l'uomo, cambiare passo, ma non stanno rendendo. Una squadra che perde a Udine per una disattenzione difensiva che non ci può stare in chi lotta per la salvezza, ti porta a capire che non c'è molta serenità e molta tranquillità all'interno della struttura Fiorentina. L'unico che potrebbe essere il famoso allenatore in campo è Ribery che poi è stato sostituito nel momento in cui è arrivato il gol del 2-1. I viola non sono nelle condizioni mentali giuste e Prandelli deve raddrizzare la baracca".
CENTRO SPORTIVO "Maradona palleggiava nei campi di fango, la differenza la fanno i giocatori e non le strutture. Ovviamente è un business differente e ti dà tranquillità, è un investimento bello, un fiore all'occhiello, ma è sugli uomini che deve puntare Commisso per fare un reset delle cose sia in campo che non per uscire da questa situazione difficile".
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