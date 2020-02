Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso alla Columbia University: “Tra due settimane tornerò a Firenze, in sette mesi ci sono stato già otto volte. L’anno scorso la Fiorentina rischiò la retrocessione, quest’anno speriamo di arrivare in una posizione tranquilla. Abbiamo investito molto sul mercato per giugno, il prossimo anno faremo risultati migliori. Stadio Franchi? È considerato un monumento, va protetto ma i tifosi quando vanno allo stadio devono bagnarsi… Sto provando a costruire un bellissimo stadio per Firenze ma è molto complicato. Centro sportivo? Sarà il più grande d’Italia e forse del mondo. Voglio che la Fiorentina diventi un club di successo, io amo il calcio. Ho detto al sindaco che non voglio fare lo stadio in 10 anni e ai tifosi viola che non voglio aspettare troppo prima di vincere. Per il prossimo anno voglio costruire una squadra forte e molto competitiva già da subito con la speranza di portare a casa qualche trofeo”.