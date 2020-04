“Centro sportivo a Bagno a Ripoli? Sono soddisfatto – ha detto Commisso a Toscana TV – le cose sono andate fast fast fast, come piacciono a me. Nonostante la burocrazia abbiamo agito rapidamente. Certo, avremo forse un ritardo di qualche mese visto che è arrivato il virus. A fine 2021 se non ci sono altri problemi avremo il nuovo centro sportivo. Stadio? Eh… colpa delle leggi, non mi è piaciuto il bando, non parteciperemo alla gara. Il Comune di Firenze ed il Governo però devono aiutarci, altrimenti costruiremo altrove. Voglio lasciare tutto quello che costruirò a Firenze ed ai fiorentini. Restyling? Vorrei farlo a modo mio, serve avere ricavi, i giocatori si comprano con i soldi. Devo lavorare ancora un po’ ma vi darò una squadra sempre piaciuto forte”.

“Castrovilli – ha aggiunto il presidente viola – sono sicuro che resterà. Su Chiesa sono sempre stato chiaro, non mi ha chiesto finora la cessione, vedremo cosa deciderà. L’idea è ripartire con tutti i calciatori che abbiamo”