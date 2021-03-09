Italia Nostra: "Ricorso contro il Viola Park? Si, è speculazione della Fiorentina, meglio la campagna"

Un ricorso contro la costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina da parte dell'associazione Italia Nostra. La spiegazione del presidente

Il presidente di Italia Nostra, Leonardo Rombai, ha spiegato a Lady Radio, i motivi che hanno portato al ricorso della loro associazione contro il centro sportivo della Fiorentina, queste le sue parole:

"Abbiamo preso questa decisione perchè si tratta di una speculazione di un privato in campagna, cosa vietata. Non si tratta di un bene pubblico ma di vera e propria speculazione da parte della Fiorentina. Non abbiamo fatto il ricorso al Tar perchè ormai fuori tempo massimo, cosi abbiamo fatto un appello al presidente della Repubblica. La Fiorentina sta costruendo in un terreno agricolo e che agricolo deve rimanere. Prima c'era discarica? Non conta"

https://www.labaroviola.com/la-nota-del-sindaco-di-bagno-a-ripoli-sul-ricorso-contro-il-viola-park-lavori-non-si-bloccano/133328/